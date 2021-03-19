В Баку в общественных местах задержаны инфицированные коронавирусом

18 марта сотрудники полиции задержали в общественных местах Баку шесть лиц, инфицированных коронавирусом, сообщила пресс-служба МВД, передает Day.Az.

Было установлено, что житель Гаджигабула Г.Исаев, которому было предписано лечение на дому, нарушив самоизоляцию, покинул место своего проживания.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК.

Расследование в отношении других граждан продолжается.