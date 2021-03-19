Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали лиц, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Агдамского района, задержаны 2 человека, которые пытались проникнуть на освобожденную от оккупации территорию Агдамского района в обход контрольных постов. Они были доставлены в отдел полиции.

Было установлено, что это жители Агджабединского района Эльвин Шукюров и Даяндур Гулиев. В их отношении приняты соответствующие меры.