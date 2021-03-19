В Азербайджане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились, 11 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в стране были выявлены 244 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. 232 228 человек вылечились, 3 325 - скончались, число активных больных составляет 8 750.

За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 9 776 тестов на выявление коронавируса. С начала пандемии проведены 2 756 457 тестов.