https://news.day.az/society/1327052.html В Азербайджане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились, 11 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в стране были выявлены 244 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. 232 228 человек вылечились, 3 325 - скончались, число активных больных составляет 8 750.
За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 9 776 тестов на выявление коронавируса. С начала пандемии проведены 2 756 457 тестов.
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