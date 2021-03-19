https://news.day.az/society/1327107.html На Баку приходится почти 53% всех заражений коронавирусом - Ягут Гараева
На Баку приходится почти 53% всех заражений коронавирусом - Ягут Гараева
На Баку приходится почти 53% всех заражений коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
Кроме того, по ее словам, женщины заражаются относительно чаще мужчин.
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