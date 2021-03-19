На Баку приходится почти 53% всех заражений коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба Кабинета министров Азербайджана сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Кроме того, по ее словам, женщины заражаются относительно чаще мужчин.