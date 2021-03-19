"Смягчения приводят к росту случаев инфицирования. Ежедневное заражение увеличивают долю в количестве тестов. С увеличением числа растет и число летальных случаев".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента добавил, что в Азербайджане применялись смягчения карантина: "Но они приводят к увеличению случаев заражения, это было ожидаемым".