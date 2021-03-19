В ближайшее время начнется вакцинация граждан старше 40 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сообщил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.