В настоящее время в мире наблюдаются три варианта вируса SARS-COV-2

"В настоящее время в мире наблюдаются 3 варианта вируса SARS-COV-2. Одним из них является британский штамм".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что мутации происходят во всех вирусах: "Каждый год производится новая вакцина против гриппа. Это связано с тем, что в вирусе гриппа происходят различные мутации. Это нормально. Нас интересует влияние происходящей мутации на течение болезни и инфицирование. Британский штамм, в отличие от более ранних мутаций, больше распространяется. Распространение этого штамма по всему миру происходит очень быстро. Поэтому в странах, где обнаруживается этот штамм, вводятся некоторые ограничения. Кроме того, мутации были обнаружены в Бразилии и Южной Африке. Изучается и их влияние на течение болезни".