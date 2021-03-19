Шахмар Мовсумов об ужесточенном карантине

"Решения об ужесточении принимаются в соответствии с текущей ситуацией. Это также зависит от каждого из наших граждан".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента отметил, что необходимо соблюдать три основных правила:

"Подтверждено, что британский штамм более заразен. Поэтому накануне праздника призываю всех наших граждан соблюдать ограничения. Призываю тех, кто поедет в районы беречь себя и там. Потому что, если число зараженных увеличится, у Оперативного штаба не будет другого выхода. Придется перейти на более строгий карантинный режим".