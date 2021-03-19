Оперштаб обратился к желающим поехать в районы

"Подтверждено, что британский штамм более заразен. Поэтому накануне праздника призываю всех наших граждан соблюдать ограничения. Призываю тех, кто поедет в районы беречь себя и там. Потому что, если число зараженных увеличится, у Оперативного штаба не будет другого выхода. Придется перейти на более строгий карантинный режим".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.