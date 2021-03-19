В Азербайджан доставлено около 1,5 млн вакцин

"Вакцины в настоящее время завозятся в Азербайджан".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента отметил, что нехватка вакцин вызвана не зависящими от правительства причинами: "Сегодня Азербайджан получает вакцину CoronaVac по графику. На данный момент доставлено около 1,5 миллиона вакцин".