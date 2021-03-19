https://news.day.az/society/1327134.html В Азербайджан доставлено около 1,5 млн вакцин - помощник Президента
В Азербайджан доставлено около 1,5 млн вакцин - помощник Президента
"Вакцины в настоящее время завозятся в Азербайджан".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента отметил, что нехватка вакцин вызвана не зависящими от правительства причинами: "Сегодня Азербайджан получает вакцину CoronaVac по графику. На данный момент доставлено около 1,5 миллиона вакцин".
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