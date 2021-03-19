ВОЗ рекомендует использовать вакцину AstraZeneca

"В нашу страну пока не завезена вакцина "AstraZeneca".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента отметил, что после ввоза в страну вакцина начнет применяться в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Коснувшись темы временной приостановки использования вакцины AstraZeneca в некоторых странах, Ш.Мовсумов отметил, что пока ни одна страна не бойкотировала вакцины AstraZeneca и ВОЗ рекомендует ее использовать.