https://news.day.az/society/1327156.html ВОЗ рекомендует использовать вакцину AstraZeneca - Шахмар Мовсумов
ВОЗ рекомендует использовать вакцину AstraZeneca - Шахмар Мовсумов
"В нашу страну пока не завезена вакцина "AstraZeneca".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента отметил, что после ввоза в страну вакцина начнет применяться в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Коснувшись темы временной приостановки использования вакцины AstraZeneca в некоторых странах, Ш.Мовсумов отметил, что пока ни одна страна не бойкотировала вакцины AstraZeneca и ВОЗ рекомендует ее использовать.
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