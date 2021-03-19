Обнародована статистика заражения коронавирусом по Азербайджану

Обнародована статистика заражения коронавирусом (COVID-19) по Азербайджану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на koronavirusinfo.az, самым высоким является показатель инфицирования в городе Баку - 52,9%.

Показатель инфицирования в Аране составляет 12.9%, в Абшероне 12.9%, в Гянджа-Газахе 8.0%, в Шеки-Загатале 3.3%, в Губа-Хачмазе 3.0%, в Лянкяране 2.8%, в Горном Ширване 2.4%, в Верхнем Карабахе 1.4%.

В Нахчыване процент инфицирования составляет 0,04%, у приехавших из-за рубежа - 0,4%.