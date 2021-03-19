Назван район Баку с наибольшим количеством заражений

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Процент инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15.0%, в Хатаинском районе - 13.2%, в Ясамальском районе - 12.2%, в Сабунчинском районе - 10.8%, в Насиминском районе - 8.3%, в Наримановском районе - 8.3%, в Сураханском районе - 8.2%, в Низаминском районе - 6.9%, в Гарадагском районе - 5.1%, в Хазарском районе - 6.9%, в Сабаильском районе - 5.1%, в Пираллахинском районе - 0.5%.