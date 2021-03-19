Москвичи отметят Новруз в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Праздник Новруз 20 и 21 марта отметят в павильоне № 14 на ВДНХ, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт выставки https://vdnh.ru/.

Посетителей ждут сценические представления, концертная программа, танцы и мастер-классы народных промыслов. Официальное открытие - 20 марта в 13:00 в холле павильона, вход бесплатный.

Гостей праздника ждут сценические представления, концертная программа с участием русских и азербайджанских танцевальных ансамблей, казачьего хора. Большинство праздничных торжеств пройдет внутри павильона, в том числе 20-21 марта там будет работать несколько фотозон.

Участники праздника смогут познакомиться как с азербайджанскими национальными блюдами, танцами и другими культурными особенностями, так и с русским народным творчеством. 20 марта с 14:00 до 15:00 пройдет интерактив по русским народно-бытовым танцам. С 14:00 до 16:00 проведут показательные выступления по азербайджанской национальной борьбе "Гюлешь". С 14:00 до 18:00 гости ВДНХ смогут поиграть в настольные игры - шахматы и нарды. Параллельно с этим с 14:00 до 18:00 будет организована дегустация продуктов: гостей порадуют разнообразием экзотических напитков, варений (из лепестков роз, грецких орехов, белой черешни) и сладостей.

21 марта с 12:00 до 13:30 пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию. С 13:00 до 15:00 - русские народные песни, игры и хороводы, а также мастер-классы по игре на гуслях, древнерусской каллиграфии, мезенской росписи, народной кукле. С 13:00 до 14:30 состоится интерактивное представление по женскому быту в Азербайджане. С 14:30 до 15:30 гостей ждет мастер-класс по национальным хороводным танцам от ансамбля Рены Ибрагимовой. Во второй день праздника посетители вновь смогут поиграть в шахматы и нарды - с 12:00 до 16:00. Кроме того, с 15:00 до 17:00 гостей обучат изготовлению броши из полимерной глины с азербайджанскими орнаментами, а с 15:30 до 16:00 пройдет русско-азербайджанский танцевальный баттл. Мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

О древней истории, традициях и особенностей праздника Новруз в Азербайджане можно прочитать по ссылке https://www.trend.az/life/interesting/3397850.html