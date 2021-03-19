В праздничные дни почтовые отделения будут работать в сменном режиме

В почтовых отделениях входящего в подчинение Министерства транспорта, связи и высоких технологий ООО "Азерпочт" в праздничные дни будет организован сменный режим работы.

Как сообщили Day.Az со ссылкой на АПА, в столице Центр обслуживания "Шебеке" № 1 (У. Гаджибейли, 36) будет работать с 09:00 до 17:00, другие столичные центры обслуживания "Шебеке" - с 10:00 до 16:00. Центры обслуживания "Шебеке", расположенные в Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше, будут обслуживать граждан с 09:00 до 16:00.

В то же время, находящиеся в Баку почтовые отделения № 1, 7, 10, 33 почтового филиала №1, почтовые отделения № 9, 102, 111, 117, 122 почтового филиала №2, почтовые отделения № 2, 34, 40, 104, 118, 119, 123, 132, 133, 142, 149 почтового филиала №3, почтовые отделения № 39, 42, 45, 77, 89, 90, 156 почтового филиала №4, почтовые отделения № 63, 3, 21, 80, 81, 83 почтового филиала №5, почтовые отделения № 72, 8, 29, 52, 53, 54, 114, 115, 130 почтового филиала №6, а также региональные отделы будут работать с 09:00 до 16:00.

В праздничные дни, как и в обычные дни, в почтовых отделениях будут оказываться почтовые услуги населению - доставка телеграмм, писем, бандеролей, посылок, в том числе предназначенных солдатам, а также денежных переводов адресатам.