Будут ли работать в праздничные дни электрички Баку – Сумгайыт?

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана, электропоезда, следующие по маршруту Баку - Пиршаги - Сумгайыт, не будут работать с 20 по 28 марта.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что движение электричек будет возобновлено по текущему графику с 29 марта.