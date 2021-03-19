https://news.day.az/society/1327208.html Будут ли работать в праздничные дни электрички Баку – Сумгайыт? - ответ
Будут ли работать в праздничные дни электрички Баку – Сумгайыт? - ответ
В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана, электропоезда, следующие по маршруту Баку - Пиршаги - Сумгайыт, не будут работать с 20 по 28 марта.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Было отмечено, что движение электричек будет возобновлено по текущему графику с 29 марта.
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