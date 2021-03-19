Руководящие лица Товузского профессионального лицея отстранены от должности

В Азербайджане продолжаются последовательные и решительные меры против должностных лиц, которые недобросовестным выполнением своих служебных обязанностей бросают тень на государственную политику в направлении реформ и программ развития в сфере образования.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию, на основании многочисленных жалоб по поводу деятельности Товузского профессионального лицея в феврале 2021 года агентством был проведен мониторинг в учебном заведении.

По итогам проверки было установлено, что руководство учреждения, нарушив требования нормативно-правовых актов в подготовке программных документов, планировании и учете учебной работы, организации методической работы, осуществлении бухгалтерской работы по учебно-производственной деятельности лицея, выплате стипендий студентам, управлении и эффективном использовании госимущества нанесло ущерб государственному бюджету и имуществу.

Были выявлены и оформлены в соответствующем порядке документы, вызывающие достаточно подозрений в нарушении закона, включая студенческие стипендиальные карточки и другую документацию, представляющую важное значение для расследования.

По итогам проверки, с 16 марта были расторгнуты трудовые договора с рядом руководящих лиц Товузского профессионального лицея, а материалы дела для дальнейшего расследования были отправлены в соответствующие правоохранительные органы.

В настоящее время на основании представления Государственного агентства по профессиональному образованию органами прокуратуры проводятся следственные действия в отношении руководящих лиц других трех профессиональных учебных заведений.