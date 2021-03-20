https://news.day.az/society/1327237.html С сегодняшнего дня до 29 марта общественный транспорт работать не будет
С сегодняшнего дня до 29 марта общественный транспорт работать не будет
С сегодняшнего дня до 06.00 29 марта на всей территории страны приостановлена работа общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении в постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".
Пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены.
Отметим, в связи с праздником Новруз в Азербайджане будет 9 нерабочих дней (с 20 по 29 марта).
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