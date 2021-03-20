С сегодняшнего дня до 29 марта общественный транспорт работать не будет

С сегодняшнего дня до 06.00 29 марта на всей территории страны приостановлена работа общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении в постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".

Пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены.

Отметим, в связи с праздником Новруз в Азербайджане будет 9 нерабочих дней (с 20 по 29 марта).