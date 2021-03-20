https://news.day.az/society/1327323.html Стало известно место расположения мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы
Стало известно место расположения мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы
Стало известно место расположения мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 3 декабря 2020 года с целью демонстрации героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и великой исторической Победы, а также увековечения памяти наших шехидов, Парк военных трофеев в Хатаинском районе определен как место расположения мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы", - сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре