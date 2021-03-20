По подозрению в совершении преступления задержаны 43 человека

За минувшие сутки раскрыты 39 преступлений по "горячим следам", а также пять совершенных ранее, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Задержаны 59 лиц, находящихся в розыске, в том числе 39 должников.

На автодорогах произошло два ДТП, в результате которых двое погибли.