https://news.day.az/society/1327341.html По подозрению в совершении преступления задержаны 43 человека
По подозрению в совершении преступления задержаны 43 человека
За минувшие сутки раскрыты 39 преступлений по "горячим следам", а также пять совершенных ранее, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
Задержаны 59 лиц, находящихся в розыске, в том числе 39 должников.
На автодорогах произошло два ДТП, в результате которых двое погибли.
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