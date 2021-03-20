Завтра в Баку будет ветрено

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5 градусов тепла, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 763 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

21 марта в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются временами дожди, в горных районах снег. Местами будет туман, будет дуть западный ветер, местами он усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-7 градусов мороза, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорье 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.