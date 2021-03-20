https://news.day.az/society/1327358.html В Азербайджане наступила весна
В Азербайджане наступила весна
В Азербайджане наступила весна.
Как сообщает Day.Az, весна пришла в Азербайджан сегодня в 13:37:00.
Таким образом, наступает равноденствие. Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна.
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