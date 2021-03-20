В Азербайджане наступила весна.

Как сообщает Day.Az, весна пришла в Азербайджан сегодня в 13:37:00.

Таким образом, наступает равноденствие. Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна.