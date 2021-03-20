https://news.day.az/society/1327379.html В одной из воинских частей проведено мероприятие по случаю праздника Новруз - ФОТО - ВИДЕО
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.
Солисты Ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнили песни и марши, воспевающие героизм и патриотизм.
В одной из воинских частей проведено мероприятие по случаю праздника Новруз - ФОТО - ВИДЕО
В Н-ской воинской части был отмечен праздник Новруз с участием Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.
Выступившие поздравили семьи шехидов, приглашенных на мероприятие, с праздником Новруз и пожелали им успехов в дальнейшей жизни.
Солисты Ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнили песни и марши, воспевающие героизм и патриотизм.
В завершение мероприятия семьям шехидов были вручены праздничные подарки и гостинцы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре