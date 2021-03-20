Арабы незаконно охотятся в Азербайджане - начато расследование

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прокомментировало жестокое обращение с голубями арабов, которые охотились на птиц в Аджинохурской степи.

Как передает Day.Az, начальник Госслужбы экологической безопасности ведомства Хикмет Ализаде в ответ на запрос Oxu.Az сообщил, что информация по этому поводу уже получена.

"Мы проведем расследование. Общественность будет проинформирована о том, были ли нарушения закона в данной ситуации, а также по другим вопросам.

Если нам будут представлены факты присутствия на территории сотрудников министерства, закрывающих глаза на нарушения, это также будет расследовано", - заявил Х.Ализаде.

Отметим, что в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видно, что в качестве приманки для поимки хищных птиц иностранные граждане используют голубей.

Утверждается, что во время охоты они задействовали соколов.