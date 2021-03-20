В Сальяне увековечена память шехида

В Сальянском районе Азербайджана увековечена память бойца, погибшего в ходе Отечественной войны, передает Day.Az.

Состоялось мероприятие по случаю открытия мемориальной доски, установленной над родником, который носит имя шехида Кямрана Гулиева.

В церемонии приняли участие представители Исполнительной власти района, близкие шехида, его боевые товарищи, а также представители силовых структур и общественности.

Отметим, что К.Гулиев родился в 1992 году в Сальяне. Служил сверхсрочником более пяти лет. Он принимал активное участие в боях по предотвращению провокации на товузском направлении.

К.Гулиев проявил настоящий героизм в сражениях на джебраильском и физулинском направлениях. 5 октября в боях за село Алханлы Физулинского района стал шехидом. Посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Физули".