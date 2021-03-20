Посольство Израиля поздравило азербайджанцев с праздником Новруз

Посольство Израиля в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с праздником Новруз, подготовив интересный видеоролик, где показана традиция "папаг-атды", в которой приняли участие представители разных религиозных конфессий.

Day.Az представляет вниманию читателей данное видео: