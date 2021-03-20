В Азербайджане выявлено еще 1187 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 1 187 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 306 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 245 490 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 232 534 человека вылечились, 3 339 скончались, число активных больных - 9 617.

За последние сутки проведено 11 692, за прошедшее время - 2 768 149 тестов на коронавирус.