В одной из воинских частей проведено мероприятие по случаю праздника Новруз

В Н-ской воинской части был отмечен праздник Новруз с участием Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.

Выступившие поздравили семьи шехидов, приглашенных на мероприятие, с праздником Новруз и пожелали им успехов в дальнейшей жизни.

Солисты Ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнили песни и марши, воспевающие героизм и патриотизм.

В завершение мероприятия семьям шехидов были вручены праздничные подарки и гостинцы.