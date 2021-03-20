https://news.day.az/society/1327393.html В Газахе столкнулись два легковых автомобиля, погибли два человека
В Газахе столкнулись два легковых автомобиля, погибли два человека
В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Чайлы столкнулись два легковых автомобиля.
В результате аварии 2 человека погибли, 1 человек получил тяжелые травмы.
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