В Газахе столкнулись два легковых автомобиля, погибли два человека

В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Чайлы столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии 2 человека погибли, 1 человек получил тяжелые травмы.