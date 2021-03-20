Праздничный концерт: Сюрпризы и яркие номера в Баку

В честь праздника Новруз Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева представила зрителям яркий и интересный онлайн-концерт Bahar gəlir ("Идет весна"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Специально для праздника Новруз юные таланты подготовили немало сюрпризов и необычных музыкальных номеров. Праздничный концерт представлен вниманию зрителей на страницах Филармонии в соцсетях.

Музыкальные номера в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева исполнили участники проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") - лауреаты республиканских и международных конкурсов. Среди них - исполнители на кларнете Эмиль Рагимов, Махмуд Раштиев, Муса Мусаев, вокалисты Али Мурадов, Наиля Хасыева, исполнитель на флейте Рашад Абдуллаев, пианисты Айтадж Велизаде, Валерия Олховая, Теймур Казымов, скрипачи Сура Руфат, Сария Насибова, исполнитель на таре Имран Гусейнов. Концертмейстеры программы - Ляман Саламова, Сария Мамедова, Диляра Керимова, Светлана Ахмедова.

В их исполнении прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных исполнителей - Аламиро Джампьери, Тофига Гулиева, Закира Багирова, Фикрета Амирова, Франца Шуберта, Джахангира Джахангирова, Енё Хубаи, Гара Гараева, Муслима Магомаева.

Также в программе выступил Малый хор Азербайджанской национальной консерватории в исполнении которого прозвучала композиция O olmasın, bu olsun ("Не та, так эта") из оперетты Узеира Гаджибейли.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az