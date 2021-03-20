Студентам из Азербайджана разрешили вернуться на учебу в РФ

Студенты из государства, которых Роспотребнадзор рекомендовал как страны с благоприятной эпидемической обстановкой, могут вернуться на учебу в Россию.

Как сообщает Минобрнауки РФ в Telegram-канале, иностранным студентам, а также аспирантам, слушателям подготовительных факультетов и ординаторам разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Перед приездом в Россию иностранным студентам следует не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате въезда в РФ по электронной почте. После отправки письма придет информация о въезде.

Порядок въезда студентов из-за рубежа был разработан министерством науки и высшего образования РФ. Въезд в Россию для обучения теперь имеют право иностранные граждане Азербайджана, Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнама, Египта, Индии, Греции, Катара, Казахстана, Кубы, Мальдив, Киргизии, Сейшельских островов, Сербии, ОАЭ, Танзании, Турции, Сингапура, Швейцарии, Эфиопии, Финляндии, Южной Осетии, Японии и Южной Кореи.