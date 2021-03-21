В Баку женщина нанесла ножевое ранение своему мужу

В Баку совершено преступление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Кешля Низаминского района столицы.

Севиндж Садыгова (1984 г.р.) на почве семейного конфликта нанесла ножевое ранение своему супругу Зауру Садыгову (1980 г.р.) в ногу.

Пострадавшему была оказана первая медпомощь, после чего он был отпущен домой.

По данному факту ведется расследование.