https://news.day.az/society/1327422.html В Баку женщина нанесла ножевое ранение своему мужу
В Баку женщина нанесла ножевое ранение своему мужу
В Баку совершено преступление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Кешля Низаминского района столицы.
Севиндж Садыгова (1984 г.р.) на почве семейного конфликта нанесла ножевое ранение своему супругу Зауру Садыгову (1980 г.р.) в ногу.
Пострадавшему была оказана первая медпомощь, после чего он был отпущен домой.
По данному факту ведется расследование.
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