https://news.day.az/society/1327423.html Тяжелая авария в праздник Новруз, двое погибли
Тяжелая авария в праздник Новруз, двое погибли
Вчера в Газахском районе на территории села Чайлы произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки Mercedes, следовавший из села Демирчилер в Газах, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21011 и врезался в деревья.
В результате аварии погибли жители села 57-летний Зиярет Халилов и его 27-летний сын Эльвин Халилов.
Другой пассажир - 25-летний Джовдат Гасымов, получивший травмы различной степени тяжести, был госпитализирован.
По данному факту проводится расследование.
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