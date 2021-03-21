Вчера в Газахском районе на территории села Чайлы произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки Mercedes, следовавший из села Демирчилер в Газах, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21011 и врезался в деревья.

В результате аварии погибли жители села 57-летний Зиярет Халилов и его 27-летний сын Эльвин Халилов.

Другой пассажир - 25-летний Джовдат Гасымов, получивший травмы различной степени тяжести, был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.