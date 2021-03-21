https://news.day.az/society/1327432.html В Ширване микроавтобус сбил насмерть пешехода
В Ширване микроавтобус сбил насмерть пешехода
В городе Ширван автомобиль сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, микроавтобус сбил переходившего дорогу жителя села Дадашбейли Сабирабадского района Мамедова Пярвиза Эльхан оглу, 1989 года рождения. Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в Ширванскую городскую больницу, однако спасти пациента не удалось.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре