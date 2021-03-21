В Ширване микроавтобус сбил насмерть пешехода

В городе Ширван автомобиль сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, микроавтобус сбил переходившего дорогу жителя села Дадашбейли Сабирабадского района Мамедова Пярвиза Эльхан оглу, 1989 года рождения. Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в Ширванскую городскую больницу, однако спасти пациента не удалось.

По факту проводится расследование.