Депутаты Милли Меджлиса с завтра пройдут второй этап вакцинации

С завтрашнего дня начинается второй этап вакцинации депутатов Милли Меджлиса от коронавируса (COVID-19). 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вторая доза вакцины вводится через 28 дней после первой. 

Отметим, что первый этап вакцинации депутатов Милли Меджлиса начался с 22 февраля.