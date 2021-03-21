https://news.day.az/society/1327446.html Депутаты Милли Меджлиса с завтра пройдут второй этап вакцинации
Депутаты Милли Меджлиса с завтра пройдут второй этап вакцинации
С завтрашнего дня начинается второй этап вакцинации депутатов Милли Меджлиса от коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вторая доза вакцины вводится через 28 дней после первой.
Отметим, что первый этап вакцинации депутатов Милли Меджлиса начался с 22 февраля.
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