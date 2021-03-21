Завысили ли цены таксисты в праздничные дни?

Обычно накануне праздников таксисты, перевозящие пассажиров в регионы, завышали цены. В этом году в праздник Новруз цены не изменились. Водители связывают это с отсутствием пассажиров.

Таксисты рассказывают, что в этом году граждане выезжали в регионы за 4-5 дней до праздника. Причиной тому стала возможность введения в стране строгого карантинного режима.

Пассажиры также сообщили, что цены не изменились.