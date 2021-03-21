https://news.day.az/society/1327448.html Завысили ли цены таксисты в праздничные дни? - ВИДЕО
Завысили ли цены таксисты в праздничные дни? - ВИДЕО
Обычно накануне праздников таксисты, перевозящие пассажиров в регионы, завышали цены. В этом году в праздник Новруз цены не изменились. Водители связывают это с отсутствием пассажиров.
Таксисты рассказывают, что в этом году граждане выезжали в регионы за 4-5 дней до праздника. Причиной тому стала возможность введения в стране строгого карантинного режима.
Пассажиры также сообщили, что цены не изменились.
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