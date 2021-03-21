Ужасное происшествие в праздничную ночь

Названы имена отравленных угарным газом в Агстафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, угарным газом были отравлены Мамедова Ирада Паша гызы 1967 года рождения, Мамедов Рашад Ибрагим оглы 1988 года рождения, Магеррамова Ильхама Махар гызы 1984 года рождения, Мамедов Эмиль Ибрагим оглы 1989 года рождения. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Находящийся в доме несовершеннолетний Мамедов Ибрагим Рашад оглы 2010 года рождения имел признаки легкого отравления.