https://news.day.az/society/1327459.html Cтудентам из Азербайджана разрешили вернуться в Россию
Cтудентам из Азербайджана разрешили вернуться в Россию
Минобрнауки РФ разрешило студентам из Азербайджана вернуться в страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на meduza.io, российская сторона посчитала Азербайджан - страной с безопасной эпидемиологической обстановкой.
Кроме азербайджанских студентов, въехать в Россию для обучения смогут граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турции и еще ряда стран.
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