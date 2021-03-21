Cтудентам из Азербайджана разрешили вернуться в Россию

Минобрнауки РФ разрешило студентам из Азербайджана вернуться в страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на meduza.io, российская сторона посчитала Азербайджан - страной с безопасной эпидемиологической обстановкой.

Кроме азербайджанских студентов, въехать в Россию для обучения смогут граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турции и еще ряда стран.