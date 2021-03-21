https://news.day.az/society/1327462.html Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19
Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19
20 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 12 283 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на кoronavirusinfо.az, на сегодняшний день в нашей стране от коронавируса вакцинированы 482 664 человека.
Вакцинация успешно продолжается во всех районах республики.
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