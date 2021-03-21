Как застолье в Новруз отражается на нашем здоровье?

В Азербайджане отмечают Новруз байрамы. Самые серьезные приготовления к празднику ведутся на кухне, готовятся различные сладости, шекербура, пахлава, гогал. На стол кроме плова, долмы, салатов, подаются фрукты, орехи, сухофрукты и прохладительные, газированные напитки.

Существует примета, что праздничный стол должен быть богатым, чтобы весь год был таким. И севший за стол пробует все, что видит на нем. Плов, салат запиваются газировкой, а за этим следуют чай с пахлавой и шекербурой, потом же съедаются фрукты и орехи... Но как отражается такой прием пищи на нашем здоровье?

Day.Az побеседовала с автором первых в Азербайджане книг о здоровом питании, популярным диетологом-нутрициологом Лейлой Зульфугарлы и обсудила правила питания, которым желательно было бы следовать в праздничные дни, чтобы не навредить своему здоровью.

Диетолог сообщила, что Новруз больше воспринимается как праздник сладостей, потому что в преддверии праздника люди больше всего едят именно сладкое, печеное. Она отметила, что очень сложно воздержаться от традиционных выпечек, но это необходимо для здоровья организма.

"Чтобы уберечь внутренние органы, следует воздержаться от лишних калорий. Обычно в праздники обеденный и чайный стол бывают объединены. Тогда люди не задумываясь о порциях и их последовательности, и сразу после еды употребляют сладкое. Хотя калорийность одной шекербуры достигает 600-650 ккал, что может сравниться с одной порцией плова. Но в отличие от шекербуры, гогала, пахлавы, человек знает, что плов - тяжелое блюдо. А вот в употреблении традиционных выпечек себя никак не ограничивает", - сказала Лейла Зульфугарлы.

Диетолог отметила, что чай с одной шекербурой можно сравнить с полноценным приемом пищи, поэтому пить чай со сладостями лучше не сразу после еды, а в промежутках между приемами пищи. И стоит помнить, что пить чай после жирных блюд вредно для пищеварения.

"Самое главное - знать меру и не забывать о ней. Если человек съест немного сладкого в праздники, то лишний вес потом будет легко сбросить. Основная проблема в размере порций. Пахлава и шоргогал содержат около 700 ккал. И получается, что Новруз - это праздник тяжелых карбогидратов. Но люди должны понимать, что праздник - это не один день, а недели. И можно поделить еду на дни, и каждый день кушая что-то одно, сохранять традиции.

Ешьте любимые блюда так, чтобы любовь к ним у вас не пропала. Нельзя есть что-то одно в больших количествах. Раньше эти сладости готовились только в праздник, что делало приход Новруза более радостным. Сегодня же их легко найти на прилавках. И люди покупают и едят их в любой день года", - сказала диетолог.

На праздничный стол одновременно ставится много блюд, закусок, сладкого, фруктов, и человек ест их все в один прием. Но Лейла ханум считает, что правильнее было бы разделить пищу на несколько приемов. Например, есть сладкое утром, и воздержаться от его употребления после 8-ми вечера. А вместо ужина кушать разные салаты.

"В праздничные дни очень много люди едят и фрукты. Но забывают, что в них содержится сахар, что вредно для поджелудочной железы. Если говорить о сухофруктах, то следует знать, что даже грецкие орехи, например, нельзя есть одновременно с фундуком. Орехи можно есть горстку в день, и их лучше не смешивать. Один день ешьте фундук, другой миндаль и т.д. Их смешивание увеличивает число употребляемых калорий, поэтому человек и набирает в праздники лишний вес", - подчеркнула Л. Зульфугарлы.

Она также добавила, что на праздничном столе не должно быть газированных напитков.