Какой будет погода 22 марта?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, изморось, ветер северо-западный умеренный.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, временами 20 м/с, с полудня 23 марта до утра 24 марта скорость юго-западного ветра составит 15-18 м/с, местами усилится до 20 м/с.

21 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренный ветер "хазри", что относительно благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, в северных и западных районах интенсивные, в горных районах есть вероятность выпадения снега. Временами будет туман, ветер западный, в отдельных местах порывистый. Температура воздуха составит ночью 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, местами 9-12 градусов тепла.

22 марта в северных и западных районах, а с вечера 23 марта до полудня 25 марта в некоторых местах ожидаются дожди. В отдельных местах будут интенсивными, в горных территориях есть вероятность выпадения снега. Западный ветер временами будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных местах до 23-25 м/с.