https://news.day.az/society/1327485.html Посольство Израиля поздравило азербайджанцев с праздником Новруз - ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Посольство Израиля поздравило азербайджанцев с праздником Новруз - ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
Посольство Израиля в Азербайджане поздравило граждан с праздником Новруз. Сделали они это сняв интересное видео, где показали традиции и ритуалы праздника Новруз.
Day.Az представляет данное видео:
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