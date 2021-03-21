Посольство Израиля поздравило азербайджанцев с праздником Новруз

Посольство Израиля в Азербайджане поздравило граждан с праздником Новруз. Сделали они это сняв интересное видео, где показали традиции и ритуалы праздника Новруз.

Day.Az представляет данное видео: