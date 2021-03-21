21 марта - Международный день Новруза

Уже несколько лет в различных странах мира отмечается Новруз байрамы. В 2009 году Новруз байрамы был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А в 2010 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта был объявлен Международным днём Новруза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Новруз, означающий "новый день", воспринимается свыше 300 миллионами людей в мире как начало нового года. Этот праздник уже три тысячи лет отмечается в балканских странах, странах Черноморского региона, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и др.

Сведения о Новрузе, как о древнем народном празднике, встречаются в исторических и литературных источниках. Один из них - азербайджанские мифы. Интересные сведения об этом празднике приводятся в записях путешественников, побывавших в Азербайджане. Информация о Новрузе представлена в "Siyasətnamə" Низам аль-Мулька. Именно Новруз был наиболее популярным праздником в период Зороастризма. В произведении "Novruznamə" Омар Хайям на основании астрономических исследований научно разъяснил, что Новруз связан с солнечным календарем. Новруз действительно означает смену года.