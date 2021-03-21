https://news.day.az/society/1327505.html Арабы оштрафованы за жестокое обращение с голубями в Азербайджане - ЖУТКОЕ ВИДЕО
Арабы оштрафованы за жестокое обращение с голубями в Азербайджане - ЖУТКОЕ ВИДЕО
Вчера Азнет взбудоражило видео, на котором арабские туристы, выйдя на охоту со своими соколами в Аджинохурской степи, жестоко избивали голубей, окровавленное тело которых было приманкой для их птиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник Службы экологической безопасности Хикмет Ализаде заявил, что в связи с жестоким обращением с домашними голубями по соответствующей статье Кодекса об административных проступках на нарушителей наложен штраф.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре