Арабы оштрафованы за жестокое обращение с голубями в Азербайджане

Вчера Азнет взбудоражило видео, на котором арабские туристы, выйдя на охоту со своими соколами в Аджинохурской степи, жестоко избивали голубей, окровавленное тело которых было приманкой для их птиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник Службы экологической безопасности Хикмет Ализаде заявил, что в связи с жестоким обращением с домашними голубями по соответствующей статье Кодекса об административных проступках на нарушителей наложен штраф.