Сильный пожар в Баку, есть пострадавшие

В Хазарском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, сгорели воспламеняющие конструкции 1-го этажа трехэтажного дома общей площадью 600 кв.м (каждый этаж по 200 кв.м) на площади 200 кв.м. Во время пожара пострадали хозяин дома и его супруга, которые с различными телесными повреждениями были госпитализированы. Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.