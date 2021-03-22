https://news.day.az/society/1327576.html Облегчит ли вакцинация от коронавируса течение болезни в случае заражения? - отвечает профессор
Облегчит ли вакцинация от коронавируса течение болезни в случае заражения? - отвечает профессор
Если человек, привившийся от коронавируса, заразится им, болезнь может протекать в легкой форме.
Об этом сказал Trend директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики, профессор Адиль Аллахвердиев, передает Day.Az.
По его словам, после вакцинации необходимо продолжать носить медицинскую маску.
"Уже существуют данные о том, что в случае заражения коронавирусом вероятность госпитализации вакцинированных равна нулю. Об этом свидетельствуют также исследования, проведенные в связи с этим в Турции. Вакцинация не означает, что вы не заразитесь. Однако в случае заражения болезнь может протекать в более легкой форме", - сказал директор НИИ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре