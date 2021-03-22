https://news.day.az/society/1327583.html В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса лиц старше 40 лет
В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса лиц старше 40 лет
В Азербайджане началась регистрация для вакцинации от коронавируса лиц старше 40 лет.
Как передает Day.Az, процесс вакцинации, начавшийся 18 января в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджанской Республике", поэтапно продолжается. Согласно стратегии, на очередном этапе, то есть с первого апреля, начнется вакцинация лиц в возрасте 40 и старше лет.
Граждане могут пройти в соответствующем порядке регистрацию для вакцинации посредством сайта https://randevu.its.gov.az/.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре