За два дня в ДТП погибли 5 человек, 4 получили травмы

МВД Азербайджана обнародовало статистику преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел с 20 по 22 марта 2021 года.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 38 преступлений, совершенных в течение двух дней, были раскрыты по "горячим следам". Раскрыты 18 преступлений, связанных с предыдущими периодами, задержаны 28 человек, находящихся в розыске, в том числе 7 разыскиваемых в качестве должников.

На автомобильных дорогах республики произошло 4 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 4 получили ранения.

Также сотрудники внутренних дел выявили 22 факта, связанных с наркотиками и 1 факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 65 человек.