В Баку будет ветрено

23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7 градусов тепла, днем - 13-17 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7 градусов тепла, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 мм ртутного столба до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80% и днем - 50-55%.

23 марта в районах Азербайджана в основном будет без осадков, но ночью и вечером местами ожидается дождь. В отдельных местах будет туман. Юго-западный временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-8 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 5-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 марта на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра гилавар, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.