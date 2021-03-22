Жители Гянджи, потерявшие дома в результате армянских ракетных атак, получили новые квартиры

Жители Гянджи, чьи дома были разрушены в результате ракетных ударов Арменией по городу, получили новые квартиры.

Как сообщает Day.Az, соответствующую работу провела Государственная комиссия, созданная распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

На начальном этапе Госкомиссия определила 89 семей, проживающих в многоквартирных домах, пострадавших в результате ракетных ударов. 66 семей, проживающих в этих домах, были обеспечены полностью отремонтированными квартирами в новопостроенном жилом комплексе.

Распределение квартир определяется по жребию. В результате жеребьевки 4 марта были определены новые адреса 92 квартир, принадлежащих 66 семьям, и начата соответствующая работа с документацией. Документы на 60 квартир и ключи от них были вручены владельцам во время праздника Новруз.

Соответствующие работы в данный момент продолжаются.